Пацики с Оболони и Эскадрилья диких гусей: ВСУ предложили создать "новые подразделения"
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Вспомнили и о "пациках" с Оболони, и о ведьмах
Украинцы с юмором проживают войну, которую россия начала месяц назад. Они продолжают шутить даже под обстрелами и звуками сирен.
В оперативном командовании "Юг" поделились интересными карикатурами на события и идеи, уже ставшие мемами в нашем государстве.
Картинка о птицах стала ответом на российскую пропаганду, придумавшую в Украине биологические лаборатории и якобы распространение птичками разной "заразы".
Тема птиц вообще стала одной из громких – украинцы создают не только карикатуры, но и забавные видео.
История о цыганах, укравших русский танк также нашла отражение в творчестве.
Не обошли вниманием и конотопских ведьм, о которых много шутили в случае тем "закрытого неба" и событий в Чернобаевке.
Интересный факт о киевлянке, что с балкона сбила дрона банкой с консервацией, также не оказалась без внимания авторов.
История о том, как "гопники" отобрали у россиян БТР на Оболони и передали его украинским военным, также стала частью народного творчества.
Весомый вклад в поддержку морального духа, став героями многочисленных мемов, внесли украинские трактористы. В сети есть многочисленные видео того, как на тракторах оттягивают танки россиян подальше от них, и не только танки.
Ранее "Телеграф" уже публиковал интересную подборку шуток о героической обороне Украины и несуразности российской армии.
Шутки о Виталии Киме, главе Николаевской ОГА
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