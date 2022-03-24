Укр

Пацики с Оболони и Эскадрилья диких гусей: ВСУ предложили создать "новые подразделения"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Даже в трудные времена есть чему улыбнуться Новость обновлена 24 марта 2022, 10:18
Даже в трудные времена есть чему улыбнуться

Вспомнили и о "пациках" с Оболони, и о ведьмах

Украинцы с юмором проживают войну, которую россия начала месяц назад. Они продолжают шутить даже под обстрелами и звуками сирен.

В оперативном командовании "Юг" поделились интересными карикатурами на события и идеи, уже ставшие мемами в нашем государстве.

Картинка о птицах стала ответом на российскую пропаганду, придумавшую в Украине биологические лаборатории и якобы распространение птичками разной "заразы".

Боевые гуси
Боевые гуси

Тема птиц вообще стала одной из громких – украинцы создают не только карикатуры, но и забавные видео.

История о цыганах, укравших русский танк также нашла отражение в творчестве.

Цыганский батальон
Цыганский батальон

Не обошли вниманием и конотопских ведьм, о которых много шутили в случае тем "закрытого неба" и событий в Чернобаевке.

Отряд конотопских ведом
Отряд конотопских ведом

Интересный факт о киевлянке, что с балкона сбила дрона банкой с консервацией, также не оказалась без внимания авторов.

Рота женщин с консервированными помидорами
Рота женщин с консервированными помидорами

История о том, как "гопники" отобрали у россиян БТР на Оболони и передали его украинским военным, также стала частью народного творчества.

Дивизия четких пациков из Оболони.
Дивизия четких пациков из Оболони.

Весомый вклад в поддержку морального духа, став героями многочисленных мемов, внесли украинские трактористы. В сети есть многочисленные видео того, как на тракторах оттягивают танки россиян подальше от них, и не только танки.

Эшелон боевых тракторов
Эшелон боевых тракторов

Ранее "Телеграф" уже публиковал интересную подборку шуток о героической обороне Украины и несуразности российской армии.

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Теги:
#Украина #Война #Шутки #Мемы
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