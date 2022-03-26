В 2022 году в Украине самый большой урожай металлолома в этом тысячелетии: смешные анекдоты на злобу дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 350
Судя по количеству и скорости появления среди украинского населения новых анекдотов и не скажешь, что идет уже 31-й день противостояния Украины вражеским путинским войскам. На войну намекает лишь тот факт, что новые шутки в основном на военную тематику, однако про глупость россиян и путина шутить не перестают. Также прибавились анекдоты о санкциях, которые вводятся против россии.
россию отключают от всего — от свифта до порнохаба — и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти рф в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян…
— Скажите, как победить кризис в россии?
— Economy, just economy.
— Иконами, значит. Ну так и думали.
— Вы кто?
— Всадники Апокалипсиса.
— А куда вы так бежите?
— Из россии! Пока не поздно…
Пропаганда не делает тупым. Пропаганда изначально рассчитана на тупых.
Итоги "спецоперации" россии в Украине: Талибан призывает рф к миру, чтобы не портить себе репутацию.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.
Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.