Заражение воды и обстрел предприятий: на какие химические атаки может пойти россия

Пропаганда в этой теме со стороны россии ведется не один год

Украине стоит опасаться диверсии со стороны россии, считает эксперт в химической сфере. российское правительство не скупится на фейки про бактериологическое, биологическое, химическое оружие, которое якобы разрабатывают в Украине. При этом на Западе к заявлениям рф серьезно относятся, опасаясь, что это может предвещать их применение.

Химик и руководитель экоорганизации "Зеленый лист" Владислав Балинский рассказал "УНИАН" какая химопасность может исходить от россии.

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Он отметил, что использование химического оружия при провокациях менее вероятно, в частности на территории ОРДЛО: "Эти люди еще будут нужны как пушечное мясо", — прокомментировал Балинский.

Химик отметил, что опасается именно применения отравляющих веществ в незахваченных украинских городах. Среди вариантов диверсий он назвал заражение воды.

Что касается обстрелов россией промышленных предприятий и складов, то утечки отравляющих веществ возможны. При этом он призывает не нагнетать. Балинский отмечает, что серьезные последствия будут для экологии, но вред для людей зависит от погодного распространения — направления ветра и других факторов. Он также напомнил, что многие предприятия останавливаются, а такие вещества как сероводород или аммиак вывозятся.

Риск применения россией химоружия, в том числе и при операциях "под чужим флагом" существуют, уверенны партнеры Украины. Применение отравляющих веществ фиксировали в других конфликтах, в частности в Сирии. Именно там производился зарин и у россии он есть в больших количествах, напоминает Балинский.

Что же касается мифов россии про подобное оружие в Украине, химик не удивлен пропагандистской компании, он напоминает, что она велась еще с 2014 года, когда говорили о применении отравляющих веществ в Одессе. Для своих фейков они используют общеизвестные факты, например, про перенос птицами заболеваний.

"Осталось только "дорисовать", что этот, выведенный в "секретных лабораториях" грипп, будет перед инфицированием спрашивать паспорт", — шутит Балинский.

Такие пропагандистские новости вызывают в Украине только улыбку и дают почву для создания историй и шуток о "боевых украинских гусях".

"Телеграф" ранее писал, что последствием применения в Украине химического оружия для россии может стать нефтяное эмбарго.