Распаковка российского сухпайка: чем питаются оккупанты на войне в Украине (видео)

Россиянам выделили даже сахар, который в рф считается на сегодняшний день очень дефицитным продуктом

Питание российских военнослужащих, пришедших в Украину убивать мирное население, часто становится предметом насмешек в сети. Вспомним хотя бы, как оккупантам свои же раздали просроченные сухпайки.

"Распаковку" одного такого сухпайка армии рф из освобожденного Гостомеля осуществил нардеп Алексей Гончаренко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Очень много было информации, что там внутри дрянь и гниль. Вот и проверил специально для вас. Удивило наличие дефицитного сахара, за который сейчас на рашке солдатиков бы местные бабушки знатно побили", — написал Гончаренко под видео на YouTube.

Из упаковки нардеп достал, как ни странно, свежий продуктовый набор. Там оказалась тушенная говядина, сухой концентрат для напитка, яблочное повидло, маленькие упаковки консервов, сахара, соли, печенье, две пластиковые ложки и другое.

Читайте также: Категория Украина Как кормят оккупантов: сюжет на росТВ насмешил сеть В сети отмечают, что скудное питание для солдат рф рассчитывается сразу с учетом мародерства

Тем временем украинцы сами "угощают" российских военнослужащих необычными продуктами питания, которые сразу загоняют оккупантов на тот свет. Так, украинцы под Изюмом на Херсонщине поделились с солдатами армии рф отравленными пирожками и алкоголем неизвестного происхождения.