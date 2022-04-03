США пока не дают Украине гарантии, которые она просит - Зеленский
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Украина пока не получила гарантий безопасности и от других стран
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.
Об этом Зеленский сообщил в интервью телеканалу CBS.
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Кроме того, президент заявил, что Украина пока не получила гарантий безопасности и от других стран.
"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", — сказал Зеленский.
Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности в случае, если наша страна откажется от вступления в НАТО в качестве уступок рф для полного прекращения войны.
Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.
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