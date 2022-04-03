США пока не дают Украине гарантии, которые она просит - Зеленский

Украина пока не получила гарантий безопасности и от других стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.

Об этом Зеленский сообщил в интервью телеканалу CBS.

Война россии против Украины — о главных событиях в Telegram

Кроме того, президент заявил, что Украина пока не получила гарантий безопасности и от других стран.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности в случае, если наша страна откажется от вступления в НАТО в качестве уступок рф для полного прекращения войны.

Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.