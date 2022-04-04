Черный плащ: "военная форма" нардепа-слуги в Буче озадачила украинцев (фото)

Зато постоянно в вышиванке.

Пока весь мир отходит от шока, какие зверства российская армия совершила в Буче и Ирпине, народный депутат из фракции "Слуга народа" Святослав Юраш также решил стать частью истории освобождения этих городов. Однако запомнится он не своим участием, а тем "нарядом", в котором он "защищает родину", — Юраш решил не надевать военную форму и берцы, оставив туфли и черное классическое пальто. Зато с оружием и в бронежилете.

На своей странице в Фейсбуке политик активно делится снимками и историями разбитых украинских городов и рассказывает о победах украинской армии.

В своей публикации Юраш отметил, что он также причастен к освобождению Бучи, ведь он вместе с Бучанским батальоном и его третьей ротой "создали себя в этом адском месте обороняя, освобождая и отправляя на другой мир русских изуверов и не допуская русского ужаса в Киев". Однако пользователи сети отмечают совсем не мужество нардепа.

"Пуленепробевной монах-пастирь", "Это Нео или Черный плащ?", "Зато в очках", "Клоун" — комментируют фото Юраша.

Напомним, после освобождения Бучи и других городов и сел под Киевом появились свидетельства массовой расправы над гражданским населением — факты изнасилования, казней, братских захоронений. Тела людей лежали просто на улицах, у многих — были связаны руки.

В россии же после массовых расстрелов мирных украинцев уже успели заявить, что сотни убитых людей являются "постановкой" и что якобы от действий их солдат не пострадал ни один украинец. Кроме того, они даже решили собрать заседание Совбеза ООН.