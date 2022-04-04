Чорний плащ: "військова форма" нардепа-слуги у Бучі спантеличила українців (фото)

Зате постійно у вишиванці.

Поки весь світ відходить від шоку, які звірства російська армія вчинила у Бучі та Ірпіні, народний депутат із фракції "Слуга народу" Святослав Юраш також вирішив стати частиною історії визволення цих міст. Однак запам’ятається він не своєю участю, а тим "вбранням", в якому він "захищає батьківщину", — Юраш вирішив не одягати військову форму та берці, залишивши туфлі та чорне класичне пальто. Зате зі зброєю та у бронежилеті.

На своїй сторінці у Фейсбуці політик активно ділиться знімками та історіями розбитих українських міст та розповідає про перемоги української армії.

У своїй публікації Юраш зазначив, що він також причетний до звільнення Бучі, адже він разом із Бучанським батальйоном та його третьою ротою "створили себе в цьому пекельному місці обороняючи, звільняючи та відправляючи на інший світ російських нелюдів і не допускаючи російського жаху до Києва". Однак, користувачі мережі відзначають зовсім не мужність нардепа.

"Куленепробевний монах-пастир", "Це Нео чи Чорний плащ?", "Зате в окулярах", "Клоун" — коментують фото Юраша.

Нагадаємо, після звільнення Бучі та інших міст та сіл під Києвом з’явилися свідчення масової розправи над цивільним населенням – факти зґвалтування, страт, братських поховань. Тіла людей лежали просто на вулицях, у багатьох були зв’язані руки.

У росії ж після масових розстрілів мирних українців уже встигли заявити, що сотні вбитих людей є "постановкою" і що нібито від дій їхніх солдатів не постраждав жоден українець. Крім того, вони навіть вирішили зібрати засідання Ради безпеки ООН.