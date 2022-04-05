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Постарел на 10 лет: украинцы сравнили, как Зеленский изменился за 40 дней войны (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Владимир Зеленский спустя 41 день войны Новость обновлена 05 апреля 2022, 09:40
Владимир Зеленский спустя 41 день войны

Под глазами у Зеленского пролегли большие темные круги, лоб испещрили морщины

Война, которую россия ведет против Украины уже 41 день, наложила неизгладимый отпечаток на лица всех украинцев. В сети обратили внимание как изменился и президент Украины Владимир Зеленский, который за полтора месяца войны невероятно постарел.

Пользователи сравнивают фото Зеленского за день до начала войны, 23-го февраля и спустя 41 день после нее и отмечают, что глава государства постарел лет на 10.

Так, на фото из мирной жизни Владимир Зеленский прекрасно выглядит. Он молод, улыбчив, со здоровым цветом лица и без всяких кругов под глазами.

Как выглядел Зеленский до начала войны

Владимир Зеленский 23 февраля
Владимир Зеленский 23 февраля
Владимир Зеленский на встрече с президентами Литвы и Польши
Владимир Зеленский на встрече с президентами Литвы и Польши

Сейчас же президент очень разительно изменился. На кадрах, сделанных в Буче 4 апреля, где российские оккупанты устроили настоящий террор мирным жителям, заметно, что под глазами у него пролегли большие темные круги, лоб испещрили морщины. Глава Украины выглядит очень уставшим. Видно, как сильно он вымотан и как сильно переживания и стресс от происходящего в стране отразились на его лице.

Как выглядит Зеленский сейчас

Владимир Зеленский спустя 41 день войны
Владимир Зеленский спустя 41 день войны

Пользователи сети отметили, что Владимир Зеленский сильно изменился и выглядит минимум на 10 лет старше. Они оставили множество сочувствующих комментариев.

Напомним, что после того как ВСУ освободила Киевскую область от российской армии, появилась информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии облетели весь мир, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Владимир Зеленский отметил, что в Бородянке под Киевом жертв среди гражданского населения может быть больше, чем в Буче.

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