россия продолжает отступления, но на востоке все горячее: свежие карты боев в Украине

Защитники Мариуполя продолжают держать город, а на Луганщине противник атаковал химпредприятие

Восточное направление для россии становится приоритетным, на удержании юга и захвате новых населенных пунктов на востоке сосредотачиваются основные силы.

"Телеграф" собрал основные данные в картах о перемещении линии фронта и боевых действиях. Как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, ранее отведенные части еще не брошены в бой.

Российские войска отступили от Киева и Чернигова. Украина восстанавливает контроль над участками государственной границы, в частности сделала это в Киевской и Житомирской областях. Отмечается, что остаточные части россиян еще доходят к границе на Сумщине. Вышедшие из Украины части направляются в Белгород.

Общая военная панорама на 6 апреля (ISW)

Основное усилие россии — Восток

Харьковское направление

Харьков продолжают обстреливать, как и небольшие города в его окрестностях. При этом атаки россиян удается отбивать, хотя в близости к областному центру есть оккупированные территории и концентрация рфвойск — на карте они отмечены красным. Харьков называли одной из вероятных целей в измененной кампании российских войск.

Карта временно оккупированных населенных пунктов в окрестностях Харькова (DeepState)

Донецкое направление

В районе Изюма на юго-восток в сторону Славянска наступают части, передислоцированные из района Харьков-Сумы. Наступают они ограничено и пока не зафиксировано сосредоточения основных сил в этом направлении, наступление пытаются проводить силами отдельных групп. Они двигаются в сторону Барвенково и захватили село Бражковка (южнее Изюма).

Луганское направление

В Луганской области Попасную и Рубежное все еще пытаются захватить росвойска, они атакуют с воздуха и при помощи артиллерии. На 5 апреля они попали в резервуар с азотной кислотой в Рубежном и применили лепестковые мины в Попасной.

Бои в окрестностях Изюма, Рубежного и Попасной на 6 апреля (ISW)

Битва за Мариуполь

Обстрелы города из авиации и артиллерии продолжаются, но данные из нескольких источников подтверждают, что украинские силы продолжают оказывать организованное сопротивление в нескольких частях города. Ранее сообщалось, что бои идут на территории "Азовстали" и возле администрации Кальмиусского района.

Карта боев в Мариуполе на 6 апреля (ISW)

Южное направление

На Юге временно оккупированная территория простирается от Волновахи на Донеччине через Запорожскую область (Энергодар) на Херсонщину. Там у россиян возникли трудности с захватом Александровки (отмечена на карте). На границах Днепропетровской и Херсонской областей, а также на Николаевщине — сложная ситуация.

Бои на юге Украины (DeepState)

Ранее "Телеграф" писал, что аналитики сообщают о новом скрытом призыве в россии, начавшемся после провокаций в Белгороде.