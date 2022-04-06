россия продолжает отступления, но на востоке все горячее: свежие карты боев в Украине
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Защитники Мариуполя продолжают держать город, а на Луганщине противник атаковал химпредприятие
Восточное направление для россии становится приоритетным, на удержании юга и захвате новых населенных пунктов на востоке сосредотачиваются основные силы.
"Телеграф" собрал основные данные в картах о перемещении линии фронта и боевых действиях. Как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, ранее отведенные части еще не брошены в бой.
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Российские войска отступили от Киева и Чернигова. Украина восстанавливает контроль над участками государственной границы, в частности сделала это в Киевской и Житомирской областях. Отмечается, что остаточные части россиян еще доходят к границе на Сумщине. Вышедшие из Украины части направляются в Белгород.
Основное усилие россии — Восток
Харьковское направление
Харьков продолжают обстреливать, как и небольшие города в его окрестностях. При этом атаки россиян удается отбивать, хотя в близости к областному центру есть оккупированные территории и концентрация рфвойск — на карте они отмечены красным. Харьков называли одной из вероятных целей в измененной кампании российских войск.
Донецкое направление
В районе Изюма на юго-восток в сторону Славянска наступают части, передислоцированные из района Харьков-Сумы. Наступают они ограничено и пока не зафиксировано сосредоточения основных сил в этом направлении, наступление пытаются проводить силами отдельных групп. Они двигаются в сторону Барвенково и захватили село Бражковка (южнее Изюма).
Луганское направление
В Луганской области Попасную и Рубежное все еще пытаются захватить росвойска, они атакуют с воздуха и при помощи артиллерии. На 5 апреля они попали в резервуар с азотной кислотой в Рубежном и применили лепестковые мины в Попасной.
Битва за Мариуполь
Обстрелы города из авиации и артиллерии продолжаются, но данные из нескольких источников подтверждают, что украинские силы продолжают оказывать организованное сопротивление в нескольких частях города. Ранее сообщалось, что бои идут на территории "Азовстали" и возле администрации Кальмиусского района.
Южное направление
На Юге временно оккупированная территория простирается от Волновахи на Донеччине через Запорожскую область (Энергодар) на Херсонщину. Там у россиян возникли трудности с захватом Александровки (отмечена на карте). На границах Днепропетровской и Херсонской областей, а также на Николаевщине — сложная ситуация.
Ранее "Телеграф" писал, что аналитики сообщают о новом скрытом призыве в россии, начавшемся после провокаций в Белгороде.