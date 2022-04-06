Укр

Вот зачем нужна светомаскировка: как выглядит Украина через прибор ночного видения (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Через такой прибор видно все в зеленом цвете Новость обновлена 06 апреля 2022, 07:39
Через такой прибор видно все в зеленом цвете

Каждое светящееся окно является возможностью для диверсанта скрыть преступление

Вместе с комендантским часом, который в Украине был введен благодаря военному положению, жителей нашей страны регулярно просят придерживаться светомаскировки. Как показал украинский журналист Андрей Цаплиенко, выполнение такой просьбы может помочь спасти родной населенный пункт от внезапного налета врага.

Почему, становится более понятно, глядя, на видео, опубликованное в Telegram-канале Цаплиенко.

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Большинство городов и сел даже спустя сорок дней после начала войны слабо выполняют требования светомаскировки. Если смотреть на такие населенные пункты сквозь прибор ночного видения, то на мутном зеленом фоне будут ярко вспыхивать "звезды" наших с вами окон, а также дополнительной иллюминации, если она ранее не была отключена.

Этим с удовольствием пользуются диверсанты, чтобы подавать кодовые сигналы именно с помощью света. Украинские военные также рассматривают города через приборы ночного видения — дабы засечь вражеских "агентов" и иметь возможность пресечь их деятельность до того, как она нанесет серьезный ущерб.

Напомним, что светомаскировка включает в себя скрытие любых объектов — военных или гражданских — от наблюдения для воздушных и наземных вражеских технологий. От людей же требуется совсем немного: не включать свет в темное время суток или, по возможности, плотно завешивать окна — чтобы освещение не пробивалось наружу.

Тем временем, пока украинцев просят следовать элементарным правилам жизни в военное время, наши защитники делают все возможное, чтобы поскорее приблизить победу. Так, к примеру, на Луганщине был сбит один из российских вертолетов Ми-28, который считается особо опасным. Его называют "ночным охотником" — одним из тех, кто успешно используется для ликвидации целей в темное время суток.

Также мы писали, какой эффектный бой смог дать один украинский танк целой колонне российской техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Военное положение #Ночное видение #Прибор ночного видения
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