Временное перемирие с рф и "Минск-3": у Зеленского ответили на опасения украинцев

Договоренности о временном перемирии с россией Украину не интересуют

Многие украинцы переживают, что итогом переговоров Украины и россии станут очередные "минские договоренности", однако представитель украинской делегации на переговорах с россией, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что подобного не случиться, ведь Украину договоренности о временном перемирии не интересуют.

Об этом советник главы Офиса президента заявил в интервью РБК-Украина.

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"Временное перемирие с российской федерацией – это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть" — отметил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что Украина должна "застолбить такие условия" переговоров, благодаря которым россия перестанет обстреливать территорию Украины и больше не будет переходить украинские границы, и даже более того, условия должны сделать так, чтобы россия и не думала о войне. Подоляк считает, что временное перемирие только стимулирует рф к новым агрессивным действиям.

Также Михаил Подоляк уверил украинцев в том, что война с россией не закончиться подписанием соглашений подобно минским или будапештским, ведь теперь украинское правительство гораздо глубже понимает все риски таких договоров. По его словам, подобные "мински" лишь приводят к трагедиям.

"Мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2" – это все не имеет смысла. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны – не будут действовать. Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос" — добавил Подоляк.

Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.

Также ранее "Телеграф" писал, каким в целом должен стать договор о безопасности Украины, который хотят подготовить для подписания с россией.