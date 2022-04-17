Украинцам на телефоны массово приходит таинственная тревога

Пока ни власти, ни операторы не дают объяснений произошедшему

Утром воскресенья, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф, жители различных регионов Украины получили на свои телефоны внезапные и, что самое главное, очень громкие (чем пугающие) оповещения об экстремальном уровне чрезвычайной ситуации в стране. Позже многие вчитались, что это было тестовое сообщение, однако более понятным от этого инцидент не стал.

О ситуации расскажет "Телеграф", ссылаясь на реакцию украинцев в соцсетях.

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Больше всего таких оповещений, судя по отзывам, получили пользователи мобильных операторов lifecell и Kyivstar, однако и других также слегка "потревожило".

Экстренное сообщение не было тихим или с привычным звуком для "смс". Наоборот — телефон всячески пытался привлечь внимание, вибрировал и издавал характерные для тревоги сигналы.

Некоторые украинцы искренне перепугались из-за подобного "привета" от собственного смартфона. Это и немудрено, учитывая общую ситуацию в стране, когда ежедневно едва ли не в каждом регионе срабатывает сигнал воздушной тревоги.

Однако официальных объяснений об инциденте нет на сайте или в соцсетях ни у одного из украинских операторов. Молчат и основные министерства. Некоторые пользователи сети предполагают, что власти пытаются отработать возможность направлять сообщения о воздушной тревоге на любой смартфон в Украине даже без специальных приложений или доступа к интернету.

"Телеграф" продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним, ранее мы писали, как стоит себя защитить, если добираться до бомбоубежища далеко, а сигнал воздушной тревоги уже зазвучал. Несколько простых советов могут сохранить вам здоровье и жизнь.

Также "Телеграф" рассказывал, как следует говорить с детьми в укрытиях и что им можно говорить во время сирен. Кроме этого мы публиковали перечень сайтов, на которых можно скачать детские книги (и аудио в том числе), чтобы отвлечь ваше чадо от войны.