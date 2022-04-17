Укр

У "Байрактаров" появился украинский брат (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
788
Работа "брата Байрактара" Новость обновлена 17 апреля 2022, 16:39
Работа "брата Байрактара"

Украинцы соорудили коптер, который может поражать движущую силу противника

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину воины 92-й ОМБр показали, как уничтожают врага с помощью самодельного ударного беспилотника.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем telegram-канале.

Сообщается, что наши "кулибины" соорудили коптер, способный поражать движущую силу противника. Боевое применение дрона показали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, которые ведут бои на полях Слобожанщины. Украинский БПЛА сбросил 2-килограммовую кумулятивную гранату на БМП россиян и подпалили машину.

"Похоже, у "Байрактаров" появился украинский брат. 92 бригада готова поделиться своим ноу-хау! Коптеры-убийцы идут в серийное производство! Трепещите, орки! Над вами нависла карающая десница!" — написал Геращенко под видео.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Ранее сообщалось, что "Байрактар" покорил новую высоту с украинским двигателем. К слову, минобороны рф опозорилось, рассказывая о потерях "Байрактаров".

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
ЗРК "Бук-м3"
Новости России
Санкции работают: россия приостановила производство важного оружия
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ЗРК "Бук-м3"
Санкции работают: россия приостановила производство важного оружия
Дата публикации
Категория
Центр Харькова снова обстреляли
Оккупанты ударили по центру Харькова: есть погибшие и много раненых
Дата публикации
Категория
Снос памятника Жукову в Харькове
Харьков избавился от Жукова: появилось видео сноса и отправки на свалку
Дата публикации
Категория
Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная
Жизнь в оккупации. Мелитополь: Пьяные “орки”, победобесие и обнал под бешеный процент
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду