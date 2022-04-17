У "Байрактаров" появился украинский брат (видео)
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Украинцы соорудили коптер, который может поражать движущую силу противника
В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину воины 92-й ОМБр показали, как уничтожают врага с помощью самодельного ударного беспилотника.
Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем telegram-канале.
Сообщается, что наши "кулибины" соорудили коптер, способный поражать движущую силу противника. Боевое применение дрона показали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка, которые ведут бои на полях Слобожанщины. Украинский БПЛА сбросил 2-килограммовую кумулятивную гранату на БМП россиян и подпалили машину.
"Похоже, у "Байрактаров" появился украинский брат. 92 бригада готова поделиться своим ноу-хау! Коптеры-убийцы идут в серийное производство! Трепещите, орки! Над вами нависла карающая десница!" — написал Геращенко под видео.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:
Ранее сообщалось, что "Байрактар" покорил новую высоту с украинским двигателем. К слову, минобороны рф опозорилось, рассказывая о потерях "Байрактаров".
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