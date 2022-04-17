Укр

Мечтает эвакуироваться и увидеть бабушку: история маленькой Алисы из бункера в Мариуполе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Маленькая Алиса мечтает об эвакуации из полуразрушенного Мариуполя Новость обновлена 17 апреля 2022, 22:54
Маленькая Алиса мечтает об эвакуации из полуразрушенного Мариуполя

Таких детей как Алиса в Мариуполе тысячи, и все они мечтают об эвакуации.

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, где большинство районов превратились в руины, все еще остается очень много украинцев, которые не могут эвакуироваться. Среди них много детей как Алиса, которые просят мир помочь им и мечтают о мирном небе над головой.

Как передает "24 канал", историей девочки поделились украинские военнослужащие, защищающие Мариуполь.

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Алиса – дочь женщины-медика. Девочка уже более 50 дней находится в одном из бункеров "Азовстали" в Мариуполе и все, о чем она сейчас мечтает, чтобы ее эвакуировали из города, каждый день страдающего от обстрелов российских военных.

На видео, которое передали журналистам воины ВСУ, девочка говорит: "Хочу, чтобы меня эвакуировали!"

Также ребенок очень хочет вернуться домой и увидеть свою бабушку.

Украинские защитники спрашивают, заслуживают ли украинские дети того, что сейчас с ними происходит? Наши воины говорят, что российские оккупанты умышленно уничтожают мирное население в Мариуполе и не дают украинцам никаких шансов эвакуироваться без угрозы для жизни.

"Без гарантий мирового сообщества, без поддержки международных дипломатов – гражданское население, наши дети будут гибнуть и дальше. В блокированном Мариуполе, в подвалах "Азовстали", – отмечают украинские военнослужащие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что силы врага и украинских защитников в Мариуполе существенно отличаются. По последним данным, украинских воинов в городе по меньшей мере в шесть раз меньше, чем оккупантов, и это оказывает значительное влияние на возможность ВСУ держать удар.

При этом они все равно не покидают город и не складывают оружие. Хотя россияне делают все, чтобы "сломать" Мариуполь и украинцев, заставляя их расчищать улицы от трупов и завалов за еду.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Эвакуация #Война #Мариуполь
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