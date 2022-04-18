Ювелирный выстрел: нацгвардейцы показали, как уничтожают вражескую БМП (видео)

Украинские воины на своих позициях срабатывают отлично.

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 54-й день подряд и враг терпит существенные потери. Важную роль в этом играют бойцы Национальной гвардии, которые успешно уничтожают технику врага. Так, в Луганской области не удалось спрятаться вражеской БМП.

Видео уничтожения российской боевой машины пехоты показали в Facebook украинские нацгвардейцы.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Так, бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии одним точным выстрелом удалось уничтожить вражескую БМП в одном из городов Луганской области. Такую точность действительно можно назвать ювелирной работой.

"Разрушенный постоянными авиаударами и обстрелами артиллерии врага город в Луганской области. Наши воины жгут вражескую технику нереальными усилиями. Выглядит эпически. Победа будет за нами", — написали украинские военные.

Напомним, что по данным экс-главы МВД Арсена Авакова, потери оккупантов в войне против Украины превысили 27 тысяч человек. Он также предположил, что погибших заменяют "опять наемными странными людьми" из разных уголков россии.

Что касается техники россиян, то украинская армия "переступила" отметку 2000 ликвидированных боевых броневиков противника. Также были уничтожены 376 систем артиллерийского огня, а также 127 реактивных систем залпового огня. Много потеряли оккупанты и автомобилей, которые больше никуда не поедут – 1471 единица.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось видео, на котором виден масштабный пожар и черный дым на крейсере "Москва", который украинские военные также успешно уничтожили.