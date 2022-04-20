Укр

Родственников морпехов "кошмарят" мошенники: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинская морская пехота Новость обновлена 20 апреля 2022, 07:48
Украинская морская пехота

Они не только собирают информацию, но и проят денег

Командование морской пехоты предупреждает — родственники военнослужащих могут подвергнуться атаке мошенников. Морпехи выполняют ряд важных задач, включая оборону Мариуполя, а также других городов страны. Их близким начали поступать подозрительные звонки по телефону и сообщения.

Как отмечается в сообщении, злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за деньги якобы помочь выбраться из плена. Интересуют их и личные данные воинов, которые они якобы хотят уточнить.

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В Командовании морской пехоты официально сообщают, что ни они, ни другие органы военного или государственного управления денег не собирают. Отмечается, что обмен пленными — компетенция государственной власти и для этого сбора с семей и близких не происходит.

То, что случаи такого рода по получению информации происходят, подтверждают и в комментариях.

Командование морской пехоты разместило контактные телефоны для родных и близких военных.

Отметим, что в плену у россиян — около 700 украинских военных и еще примерно тысяча гражданских лиц.

Напомним, что поиски информации о действующих военных, экс-участниках АТО и их семьях — характерное поведение для российской власти на временно оккупированных территориях. Подобное происходило в Мелитополе.

"Телеграф" ранее публиковал "критерии" под которые попадают "фашисты" по мнению пропаганды рф на оккупированных территориях. Среди прочего — несогласие с оккупацией города.

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#Мошенники #Пленные #Морская пехота
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