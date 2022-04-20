Укр

Украине подарят 100 неуловимых дронов-разведчиков: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Беспилотник Quantix Recon Новость обновлена 20 апреля 2022, 17:15
Беспилотник Quantix Recon

Американская компания сделала красивый жест.

Компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе "Switchblade", которые уже поставлены в Украину, подарит Украине 100 беспилотников "Quantix Recon".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что AeroVironment поставит в Украину БПЛА Quantix Recon независимо от других подрядов, что поставляются Украине официальным Вашингтоном. Ожидается, что дроны будут отправлены в Украину на следующей неделе.

Глава и исполнительный директор "AeroVironment" господин Вахид Наваби отметил, что разведывательные дроны Quantix Recon помогут украинской армии планировать операции таким образом, чтобы минимизировать потери.

"Для "AeroVironment" — большая честь поддерживать народ Украины", — подчеркнул Наваби.

Справка: Quantix Recon представляет собой мощную и простую в использовании беспилотную авиационную систему, обеспечивающую быструю автоматизированную разведку и сбор данных без помощи рук. Благодаря полностью автоматизированным функциям взлета, полета и посадки выполнять картографические и разведывательные задачи несложно — с ним справятся даже новички.

Ранее сообщалось, что украинские "кулибины" используют "брата Байрактара", который они собрали сами. Добавим, что в россии оконфузились, рассказывая о потерях "Байрактаров" у ВСУ.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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