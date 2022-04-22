У украинцев сейчас больше танков, чем у россии, заявляют в Пентагоне

Количество танков ВСУ в настоящее время превосходит таковое у введенной в Украину российской группировки, заявляют в Пентагоне

Спустя почти два месяца войны против россии ситуация на фронтах такова, что на территории Украины находится больше украинских танков, чем российских.

Об этом заявили на закрытом брифинге для журналистов в Пентагоне, сообщает Washington Post.

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"Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у русских… и у них, безусловно, есть право их использовать", — сказал чиновник на условиях анонимности в соответствии с условиями, установленными Пентагоном, пишет американское издание.

В заметке отмечается, что сравнительное количество танков само по себе не является определяющим фактором того, чья сторона имеет преимущество, поскольку россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточить усилия главным образом на востоке Украины и вдоль южного побережья, где портовый город Мариуполь по-прежнему окружен и подвергается бомбардировкам, и большей частью оккупирован.

При этом Washington Post констатирует, что превосходство Украины в танках — бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою — является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь ВСУ отразить российское вторжение.

"Украинские войска повредили некоторые российские бронемашины, а другие были брошены после того, как пришли в негодность, что, по мнению военных экспертов, свидетельствует о том, что россия была не готова к украинскому сопротивлению", — говорится в заметке.

Представитель Пентагона отметил, что в настоящее время около двух десятков российских батальонных тактических групп проходят перевооружение и пополнение запасов.

"Неясно, каково общее количество танков с той или иной стороны, и не приведут ли усилия россии по пополнению запасов этих подразделений в конечном итоге к смещению баланса танков, задействованных в Украине, в пользу Москвы", — добавляет издание.

Ранее Чехия выразила готовность помочь с ремонтом поврежденной или снятой с консервации украинской военной техники, в том числе танков.

Между тем российские оккупационные войска уже потеряли в Украине более 3 тысяч единиц боевой техники.