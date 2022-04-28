Украина и россия снова обменялись пленными: домой вернулись бойцы ВСУ и гражданские

Сегодня освободили из российского плена 45 украинцев

В четверг, 28 апреля, состоялся очередной обмен пленными.

Информация появилась на странице вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Telegram.

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Из российского плена было освобождено 45 украинцев: 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены).

"Также возвращаем домой 12 наших гражданских", — добавила Верещук.

Напомним, первый обмен пленными состоялся в конце марта в формате "10 на 10". Среди освобожденных — 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" (его захватили оккупанты во время атаки на остров Змеиный). Второй обмен провели 1 апреля, обменяв 86 на 86. В числе вернувшихся домой много украинок: они рассказали о зверствах, которые совершали над пленными россияне.

21 апреля Украина провела еще один обмен и вернула домой 19 пленных.