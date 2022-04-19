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Украина провела пятый обмен пленными с россией: сколько бойцов вернулось

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пленных украинцев ждут родные и близкие Новость обновлена 19 апреля 2022, 15:26
Пленных украинцев ждут родные и близкие

Из плена также удалось освободить 16 гражданских лиц

Во вторник, 19 апреля, между Украиной и россией состоялся пятый обмен пленными, в результате которого удалось вернуть 60 военнослужащих, среди них 10 офицеров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, кроме 60 военнослужащих из плена также вызволили 16 гражданских украинцев. Общее количество освобожденных граждан Украины во время пятого обмена составило 76 человек.

Напомним, что предварительный обмен пленными состоялся 14 апреля — тогда из плена удалось освободить 30 украинцев, среди которых было 8 гражданских. Третий обмен был 9 апреля. Тогда из плена освободили 12 военных и 14 гражданских украинцев.

Этому предшествовали еще два обмена пленных. Первый состоялся 24 марта в формате "10 на 10". Также в Украину было возвращено 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. Второй обмен состоялся 1 апреля в формате 86 на 86. Украинки, которые были в плену, позже рассказали о зверствах россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, украинские военные в плену у российских захватчиков не получают необходимой медицинской помощи.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ирина Верещук #Обмен пленными
Пленных украинцев ждут родные и близкие
Украина
Украина провела пятый обмен пленными с россией: сколько бойцов вернулось
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