Укр

Война россии с Украиной затянется на годы, допускают в НАТО: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Йенс Столтенберг Новость обновлена 28 апреля 2022, 21:25
Йенс Столтенберг

В Альянсе оценили, как долго может идти война в Украине.

Полномасштабная война в Украине, развязанная кровавым диктатором владимиром путиным, может длиться месяцами или даже годами.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, передает golosameriki.

"Нам нужно приготовиться к долговременному [конфликту]. Несомненно, существует вероятность, что эта война растянется на месяцы и даже годы", — отметил Столтенберг, выступая на молодежном форуме в Бельгии.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что Альянс поможет Украине пройти перевооружение из старого советского до современного западного стандарта.

"Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода времени, а также помочь Украине в переходе от старого советского оборудования к более современным вооружениям и системам, соответствующим стандартам НАТО, что потребует дополнительной подготовки", — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс быстрее, чем ожидалось.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин пригрозил "молниеносными ударами" по западным странам, которые попробуют вмешаться в ситуацию в Украине.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Йенс Столтенберг #Война с Россией
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