"Чтобы не одна россия была по локоть в крови": эксперт назвал три цели обострения в Приднестровье

рф может попытаться атаковать Одессу с трех сторон

россия планирует связать украинские войска вдоль Приднестровья, после чего пойти в наступление на юг Украины.

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Об этом эксклюзивно в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по обороне и разведке, "киборг" Роман Костенко, очертив несколько целей оккупационных властей, которых они планируют достичь в Украине.

"Они пытаются сковать наши силы и средства. Мы действительно вынуждены держать часть войск возле Приднестровья, хотя могли бы перебросить их на оборону Одессы, Николаева или Востока. То есть движение там российских войск имеет целью максимально связать вдоль Приднестровья наши войска", — рассказал подробнее о первом плане россиян Костенко.

Что касается второго сценария обострения на территории Молдовы, то в планы страны-агрессора входит захват южной части Украины. российская армия хочет пойти в наступление на Одессу по трем направлениям: сухопутное направление из Николаева, морской десант со стороны Одессы, а также попытка продвижения со стороны Приднестровья. Однако, в последнем случае, убежденный "киборг" войска рф в Приднестровье для украинской армии никакой угрозы не представляют, однако он допускает элемент массированной атаки со стороны оккупантов.

По словам Костенко, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что недавние провокации относительно якобы подготовки Украины к нападению на Приднестровье делаются для того, чтобы официально втянуть так называемую "республику" в войну россии против Украины.

"Они хотят создать иллюзию, что якобы жители Приднестровья защищают свою территорию. Как это в принципе всегда происходило по российскому сценарию", — отметил нардеп.

Кроме того, Костенко рассказал, что, согласно одной версии, открытие фронта со стороны Молдовы необходимо москве для того, чтобы получить дополнительный мобилизационный ресурс, ведь открыто заявлять о необходимости общей мобилизации кровавый лидер путин не хочу.

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"Если мы возьмем мобилизованных людей из так называемых "ЛР-ДНР", то это солдаты так себе, их даже солдатами не назовешь. Это путинское мясо. А здесь (в Приднестровье — Ред.) будет полторы тысячи военнослужащих российской федерации и 7-8 тысяч мобилизованных местных воинов путин четко осознает, что выгоды из этих воинов мало, поэтому он хочет замазать кровью всех, то есть если они идут "помогать Донбассу", как он считает, возможно даже присоединять их к россии, то и они должны что-то делать. Чтобы не одна россия была по локоть в крови", — добавил собеседник.

Ранее "телеграф" сообщал, что эксперт-международник и бывший командир одной из рот "Айдара" Евгений Дикий считает попытку россиян наступать со стороны Приднестровья – досадным самоубийством.