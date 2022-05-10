Что будет если не забрать пенсию в Украине: куда уйдут деньги

С определенного срока — особые условия получения

Из-за полномасштабного вторжения в Украину российского агрессора многие пенсионеры были вынужденны экстренно эвакуироваться в другие регионы, за границу или остались в зоне боевых действий. Часть из них не может получить пенсию привычным способом через "Укрпочту". Но пенсия продолжает насчитываться и никуда не исчезает.

Как сообщила глава управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, если пенсионер обратится в течение полугода, то смодет получить все свои средства.

Как происходит начисление и "откладывание" пенсии

Если пенсионер по прошествию выплатного периода не забрал деньги с "Укрпочты", они передаются в ведомость на следующий месяц. Если человек снова не пришел — еще раз. В течение полугода можно получить все средства в каждый следующий месяц.

Но ситуация меняется после 6 месяцев — деньги аккумулируются и получить их можно в течение следующего полугода, но уже после обращения в Пенсионный фонд.

Если за деньгами человек не пришел через год, но не более трех лет — получить выплаты можно, также при обращении в ПФУ, но по определенной схеме. Первой получается задолженность за год, а остальная накопленная сумма будет выплачиваться с текущими пенсиями ежемесячно.

Такая же схема действует не только, для тех кто не может забрать пенсию в зоне боевых действий, но и для выехавших за границу украинцев пенсионного возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выплаты можно перевести на карту банка либо получить из в "Ощадбанке" вместо "Укрпочты".

Часть пожилых людей или получателей выплат других категорий также может претендовать на помощь от государства как внутренне перемещенные лица.