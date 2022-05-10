Что будет если не забрать пенсию в Украине: куда уйдут деньги
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С определенного срока — особые условия получения
Из-за полномасштабного вторжения в Украину российского агрессора многие пенсионеры были вынужденны экстренно эвакуироваться в другие регионы, за границу или остались в зоне боевых действий. Часть из них не может получить пенсию привычным способом через "Укрпочту". Но пенсия продолжает насчитываться и никуда не исчезает.
Как сообщила глава управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, если пенсионер обратится в течение полугода, то смодет получить все свои средства.
Как происходит начисление и "откладывание" пенсии
- Если пенсионер по прошествию выплатного периода не забрал деньги с "Укрпочты", они передаются в ведомость на следующий месяц. Если человек снова не пришел — еще раз. В течение полугода можно получить все средства в каждый следующий месяц.
- Но ситуация меняется после 6 месяцев — деньги аккумулируются и получить их можно в течение следующего полугода, но уже после обращения в Пенсионный фонд.
- Если за деньгами человек не пришел через год, но не более трех лет — получить выплаты можно, также при обращении в ПФУ, но по определенной схеме. Первой получается задолженность за год, а остальная накопленная сумма будет выплачиваться с текущими пенсиями ежемесячно.
Такая же схема действует не только, для тех кто не может забрать пенсию в зоне боевых действий, но и для выехавших за границу украинцев пенсионного возраста.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выплаты можно перевести на карту банка либо получить из в "Ощадбанке" вместо "Укрпочты".
Часть пожилых людей или получателей выплат других категорий также может претендовать на помощь от государства как внутренне перемещенные лица.
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