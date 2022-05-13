Большая семерка выделит огромную сумму для Украины: подробности

Демократический мир поможет восстановить инфраструктуру в Украине

Страны Запада хотят оказать Украине, на территории которой уже 79 дней идут бои после полномасштабного вторжения рф, большую финансовую поддержку.

Об этом сообщает spiegel.

По информации источника, ведущие державы планируют масштабную финансовую поддержку Украины. На встрече министров финансов G7 в Петерсберге (Германия) на следующей неделе они хотят инициировать бюджетную поддержку для воюющей страны в размере почти 30 миллиардов евро.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает, чтобы страны G7 передали Украине арестованные российские суверенные активы.

"В Германии Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран G7 передать Украине арестованные российские суверенные активы для восстановления разрушенной Россией украинской инфраструктуры. Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. Россия должна заплатить за свою агрессию", — написал спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Большой семерки заверили, что будут и дальше поддерживать Украину.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что российскую федерацию должны заставить выплатить Украине контрибуцию.