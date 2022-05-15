"Не знаю кем, но будет нанесен": В россии странно высказались о ядерном ударе по Украине

На росТВ своя атмосфера

В воскресенье, 15 мая, на 81-й день полномасштабного вторжения рф в россии продолжают нагнетать ситуацию на ТВ, делая заявления о ядерном ударе по Украине.

На этот раз об использовании ядерного оружия заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ищенко считает, что с вероятностью 80% по Украине нанесут ядерный удар, при этом пропагандист не знает, кто это сделает.

"Если бы мне сейчас пришлось ставить в казино, будет или не будет, то 80% я бы поставил за то, что ядерный удар по Украине будет нанесен. Не знаю кем, но будет нанесен", — сказал Ищенко.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вероятность ядерной войны на данный момент весьма мала, ведь российские политики думают о снятии санкций, а значит — о будущем. Политолог-публицист Андрей Пионтковский считает, что президент рф владимир путин не будет использовать ядерное оружие, ведь боится ответа Запада.

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Напомним, экс-президент рф, нынешний замглавы Совбеза россии Дмитрий Медведев пригрозил Западу ядерной войной.