Оккупанты собрались в наступление сразу по ряду направлений (карта)

Враг не оставляет попыток совершить прорыв на Донбассе

На утро среды, 18 мая, самым горячим отрезком фронта остается частично оккупированный россиянами Донбасс. Как свидетельствуют свежие карты боев, захватчики надеются атаковать Донетчину и Луганщину сразу с нескольких сторон, а также планируют продвинуться в сторону Запорожья.

Более детально о планах оккупантов рассказали в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Актуальные факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Населенный пункт Долгенькое в Изюмском районе атакуется россиянами, пытающимися продвинуться на Словянском направлении. Для этого оккупанты используют реактивную и ствольную артиллерию.

Также активно работают захватчики и рядом с Донецком. Здесь активные бои ведутся в районе Лиманского, Бахмутского, Северодонецкого, Кураховского и Авдеевского направлений.

Карта подготавливаемых россиянами наступлений на Донбас

Под Лиманом противник пытается наступать, чтобы заблокировать населенный пункт с севера, а также полностью оккупировать Дробышево.

Бахмут и Северодонецк в основном страдают от авиационных атак. Чтобы они были более смертоносными, активно используются боевые вертолеты — разведка насчитала их минимум пятнадцать только на Луганщине.

Также активными остаются Запорожское и Новопавловское направления. Здесь вражеские войска готовятся наступать в направлении населенных пунктов Пологи — Орехов.

Также в Запорожской области россияне постоянно работают над усилением психологического давления на местное население. Для этого используются различные способы — от запугиваний и похищений до работы завезенных "шептунов".

Напомним, ранее мы писали, какой является обстановка на юге страны и как украинские военные противостоят армии рф на Херсонщине, Николаевщине и Одесчине.