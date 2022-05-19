Украинский боец рассказал о главном обереге на войне: у врага такого нет

Родной язык помогает выживать на передовой

У украинских воинов есть особый оберег, который помогает в бою.

Об этом рассказал общественный активист, а ныне защитник Украины, командир отделения в 68 ВЕБ ВСУ Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.

Павел рассказал, что на передовой украинский язык спасает жизни, ведь с помощью него можно различить, кто свой, а кто чужой.

"Расскажу вам одну историю поразмыслить. Вы знаете, что бойцы одевают на рукав скотч определенного цвета, чтобы различать "свой-чужой". А что делать ночью, ведь цвета не различить даже с помощью тепловизора. Что является оберегом, который защищает тебя от выстрелов своих? Таким оберегом является украинский язык. Даже русскоязычные защитники Украины после заката солнца переходят на украинский язык, ведь это твоя безопасность, твоя жизнь", — заявил Вышебаба.

Вышебаба считает, что русский язык является инструментом врага в войне с Украиной, а потому он призывает своих соотечественников перейти на родной язык. К слову, Павел, который вырос в русскоязычной семье в Краматорске (Донецкая область), с легкостью сделал это.

Ранее сообщалось, что россияне на Донбассе ведут активные наступательные действия на четырех направлениях.

Напомним, Европарламент поддержал создание международного трибунала по наказанию рф.