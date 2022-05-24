Украинцы разделились в вопросе, надо ли вступать в НАТО (опрос)

Отказ от курса в Альянс был и остается одним из требований россии

Уже долгое время идет обсуждение вопроса возможного вступления Украины в НАТО, и спустя три месяца войны украинцы разделились почти поровну, — лишь с небольшим отрывом лидирует мнение, что можно отказаться от вступления в Альянс при условии, что страны Запада предоставят Украине гарантии безопасности.

Об этом можно судить по свежему опросу Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая 2022 года.

42% украинцев считают, что можно отказаться от членства в НАТО, если такие страны как США, Великобритания, Германия, Франция и другие предоставят гарантии безопасности Украине.

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Еще 39% уверены, что только вступление в Альянс может гарантировать мир в Украине, а 19% не уверены или против обоих вариантов.

Данные в среднем по Украине

Если смотреть ответы по регионам, где жили опрошенные до войны, то наибольшее желание вступить в НАТО зафиксировано на Западной Украине (46%), а наименьшее, — в восточной части страны (там этого хотят только 25%).

Данные в разных регионах Украины отличаются

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Немного отличается картина ответов тех украинцев, которые не выехали и сейчас живут на оккупированной территории, там желающих вступить в НАТО больше, чем согласных на гарантии безопасности без предоставления членства, — соотношение 39%/37%.

Жители оккупированных территорий менее готовы идти на уступки

Опрос проводился с 13 по 18 мая с помощью случайной выборки мобильных телефонов, в нем приняли участие около 2000 человек старше 18 лет, которые проживали в границах Украины, подконтрольных правительству до 24 февраля 2022 года.

Как известно, именно отказ Украины от курса в НАТО был ключевым требованием кровавого диктатора владимира путина к Украине еще перед вторжением.

Как сообщал "Телеграф", другой свежий опрос показал, что только 1 из 10 украинцев готовы пойти на территориальные уступки россии ради мира.