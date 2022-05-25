Стартовала украинская платформа для людей с инвалидностью

Информационно-обменный сайт для людей с ограниченными возможностями в Украине начал работу. Его учредила компания EnableMe Foundation.

Всего за две недели команда EnableMe Foundation создала украиноязычную информационную платформу помощи людям с инвалидностью и их семьям. На сайте www.enableme.com.ua все желающие могут получить информацию о физическом и психическом здоровье, контактах первой помощи и всех необходимых услугах, а также доступ к коммуникации в рамках сообщества сверстников и экспертов.

"Эта платформа нужна украинским людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли не только наладить контакты, но и обменяться опытом с людьми, которые уже столкнулись с определенными специфическими проблемами. До сих пор вся необходимая информация была размещена разрозненно — на отдельных сайтах и порталах, а не на единственной удобной платформе, постоянная коммуникация между лицами с инвалидностью была очень сложной. Но EnableMe способен изменить эту ситуацию, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить жизнь украинских людей с инвалидностью", – отметила руководитель проекта Александра Жураховская.

Инициативу швейцарской компании с готовностью поддержали профильные организации, работающие в сфере помощи людям с инвалидностью в Украине, государственные организации и украинские волонтеры, которые помогли открыть пространство для украинских инвалидов EnableMe в максимально сжатые сроки.

Все желающие и дальше приглашаются приобщиться к инициативе EnableMe по сбору и предоставлению в максимально удобной форме всей необходимой информации людям, которые в военное время защищены меньше всего – лицам с инвалидностью.

В Украине проживает 2,7 миллиона человек с инвалидностью, в том числе 162 тысячи детей (информация за январь 2021 года, Государственная служба статистики Украины). Эта уязвимая группа сейчас в особой опасности во время боевых действий, а также из-за ограниченной медицинской помощи, и, к сожалению, будет расти каждый день в результате войны. С каждым днем войны потребность в информации, указаниях и помощи растет. EnableMe будет поддерживать людей с ограниченными возможностями требуемой информацией и обеспечивать коммуникации в рамках отдельного сообщества.

Важно, что информация для украинских людей с инвалидностью предоставлена на двух языках: государственном украинском и также широко распространенном на территории Украины русском, чтобы граждане нашего государства из любого города могли общаться комфортно. Отмечаем официально: компания EnableMe не работает на территории РФ, и русскоязычная версия платформы создана исключительно для граждан Украины.