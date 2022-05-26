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Этот провал россии войдет в историю: как украинские войска разбили оккупантов под Белогоровкой

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Враг понес огромные потери, пытаясь перебраться через Северский Донец вблизи Белогоровки Новость обновлена 26 мая 2022, 15:38
Враг понес огромные потери, пытаясь перебраться через Северский Донец вблизи Белогоровки

События, развернувшиеся в небольшом поселке Луганской области, замедлили продвижение российских войск на востоке Украины

Белогоровка стала поселком-легендой в Луганской области. Разгром российских войск, который произошел там в первой половине мая, одно из самых крупных поражений для агрессора с начала полномасштабного вторжения.

Все, что известно о провальных попытках вс рф форсировать Северский Донец вблизи Белогоровки – в материале "Телеграфа".

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Поселок Белогоровка расположен в Северодонецком районе Луганской области. Согласно открытым данным, в населенном пункте до войны проживало от силы тысяча человек. В этом районе оккупанты пытались форсировать реку Северский Донец. В случае успеха у противника был бы шанс продвинуться на трассу Лисичанск-Бахмут, подойти ближе к Северодонецку, но благодаря продуманным шагам ВСУ планы оккупантов потерпели крах.

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Первые атаки российских военных пришлись на местную школу. В результате авиаудара в Белогородке могло погибнуть как минимум 60 человек.

Вечером на следующий день, 8 мая, захватчики впервые перекинули понтонную переправу через Северский Донец, перебросив часть сил и средств на другой берег. Начались ожесточенные бои. Украинские защитники раз за разом ударяли по переправам противника. Активная фаза боев продолжалась где-то до 13 мая.

Потери россии под Белогоровкой

Всего было уничтожено, по данным The New York Times, более 400 российских военных. Изначально звучало число в 485 человек. Примерно столько же россиян находилось на затопленном крейсере "Москва".

По оценкам медиа, потери россии в Белогоровке достигают 80 единиц техники. Аналитик Павел Войлов подсчитал на своей странице в Facebook, что количество уничтоженных или пострадавших единиц может доходить до 89.

Скриншот
Скриншот
Количество разгромленных объектов рф. Фото: facebook.com/pavel.voylov
Количество разгромленных объектов рф. Фото: facebook.com/pavel.voylov

Белогоровку называют "второй Чернобаевкой", а позор военных вс рф признают и сами россияне. Так, российский блогер Юрий Подоляка сравнил попытки форсировать Северский Донец с "прыганием на граблях, которое только приносит новые шишки". По его словам, из-за глупости российского командования под Белогоровкой уничтожена как минимум одна, а то и две батальонно-тактической группы.

По данным же советника главы МВД Украины Антона Геращенко, на переправе у села Белогоровка украинские бойцы из 80, 79, 30, 58 и 17 бригад устроили "Сталинград и Курскую дугу одновременно". В течении трех дней, говорится в сообщении, под Белогоровкой оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

В то время как глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о том, что россии лишилась порядка 100 единиц техники, а ВСУ удалось разбить два батальона — а это почти тысяча бойцов.

Последствия разгрома российских войск под Белогоровкой показал украинский журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

Подробности успешной операции под Белогоровкой – из первых уст

Полковник ВСУ Дмитрий Кашенко рассказал корреспонденту NYT, что на одну из переправ его направили 8 мая. Тогда рф как раз развернула понтоны и перебросила солдат в лес на ближний берег. Украинский офицер отмечает, что наша пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита. Были потери. Затем же бойцы ВСУ установили линию обороны, окружив россиян, и сработали по этому району артиллерией. Мост разрушили с помощью плавучих мин. Было взорвано четыре отдельных моста на месте перехода.

По словам полковника Кащенко, оккупанты снова предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны, но им это не удалось. Десятки бронетехники и пехоты попали в ловушку под прицел нашей артиллерии. ВСУ ударяли и по силам, расположившемся на дальнем берегу. К слову, в этой битве украинцы в один из первых раз применяли прибывшее американское артиллерийское орудие M777.

Был и эпизод, когда Украина предложила рф сдаться. Как вспоминает Кащенко, он выкрикивал по громкоговорителю: "Русские, сдавайтесь!" Правда, не уверен, услышали ли те такое "предложение".

Что происходит в Белогоровке после знакового поражения

В среду, 25 мая, The New York Times опубликовал репортаж по следам событий битвы под Белогоровкой, которую в материале называют одним из самых смертоносных сражений войны для армии путина. Вместо окружения сил ВСУ в Северодонецке, противник потерпел значительные потери – погибло не менее 400 российских солдат, в основном от артиллерийских обстрелов. Есть данные, что некоторые российские военные пытались спастись вплавь, но многие утонули.

Именно Белогоровка, крошечный поселок, замедлила на какое-то время продвижение захватчиков на востоке Украины. Как описывают журналисты, побывавшие в местах сражения, перед ними открылась печальная для оккупанта картина: взорванные танки, обломки понтонных мостов, груды веток деревьев и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину зарыты в землю. Местами стоит невыносимый запах разлагающихся трупов, говорится в материале. Кое-где все еще валяются выброшенные продукты и личные вещи оккупантов: спальный мешок, бутылки с гелем для душа, тушёнка, пакет картошки, пакетики чая из рф и шлепанцы. Среди находок и удостоверение российского полковника к медали "за боевые заслуги".

Добавим, что Северодонецк держит оборону под контролем украинских бойцов до этих пор. Город страдает от ударов оккупантов, коммуникации и связи отсутствуют или работают с большими перебоями. По словам военных аналитиков и представителей западной разведки, пишет NYT, если россия попытается полностью захватить Северодонецк, то столкнется с жестокими боями в городских условиях. Прогнозируют, что начать наступление вглубь Украины для сил вс рф будет проблематично.

Напомним, российские захватчики смогли продвинуться к трассе Бахмут-Лисичанск, которую называют "дорогой жизни". Маршрут проходит через Донецкую и Луганскую области. В районе Белогоровки и Нагорного ситуация обострилась, ведутся активные боевые действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, оккупанты пытаются взять Северодонецк уже несколько недель подряд, но украинские Силы обороны стойко противостоят. По мнению британских разведчиков, в случае, если рф удастся захватить контроль над городом, то может произойти полная оккупация Луганской области.

Теги:
#Северодонецк #Северский Донец #Белогоровка