Россияне снова соврали насчет экипажа крейсера "Москва": в чем прокололись на этот раз

Факт гибели моряков с флагманского корабля до сих пор умалчивается

Пока украинцы бурно обсуждают вероятное уничтожение фрегата "Адмирал Макаров", некоторые россияне безуспешно пытаются найти информацию о членах экипажа ранее утонувшего крейсера "Москва". Впрочем, военное руководство рф по-прежнему скрывает факт массовой гибели моряков, прикрывая свой огромный тактический прокол телесюжетами с использованием старых кадров.

В пользу этой мысли свидетельствуют фото одного из членов экипажа "Москвы", опубликованные его родственниками через СМИ. Подробнее о сложившейся ситуации, подтверждающей вранье российских властей, расскажет "Телеграф".

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Как известно, спустя несколько дней после уничтожения крейсера на росТВ вышел сюжет, в котором показали якобы практически полностью уцелевший экипаж "Москвы". При этом подлинность видео у многих вызвала вопросы, и в первую очередь — у родственников военнослужащих, которые не смогли связаться со своими сыновьями, братьями и т.п.

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Позже к журналистам "Радио Свобода" обратилась Татьяна Грудинина, чей племянник Сергей служил на затонувшем корабле. По ее словам, сразу после трагедии семье позвонили и заверили, что парень выжил. Однако уже вскоре Тамара Грудинина, мать Сергея, дважды говорила с представителями военно-морского флота рф. И в первый раз ей сказали, что её сын без вести пропал, а во второй — сообщили о его смерти во время "ЧП на корабле".

Срочник Сергей Грудинин, погибший на "Москве"

При этом Сергей Грудинин фигурирует в телесюжете, который российская пропаганда поспешила выпустить в эфир вскоре после крушения крейсера.

Однако семья Грудининых показывает фото, которое было снято за некоторое время до ухода "Москвы" в плаванье — там парни выглядят идентично тому, как в одном из фрагментов видео для ТВ.

Сергей на фото из семейного архива

Кадры из того самого сюжета о спасенном экипаже "Москвы"

Интересно, что комментарии под видео на YouTube "заботливо" закрыты кем-то из админов канала. Видимо, для того, чтобы избежать лишних вопросов, в том числе и от родственников моряков.

Скрин из YouTube-канала

По словам двоюродной сестры Грудинина Татьяны Тулуповой, последний раз Сергей выходил с родными на связь 10 апреля. Тогда парень рассказал, что они отправляются в открытое море.

Интересно также и то, что Грудинин являлся срочником, поэтому его не должно было быть на борту судна, которое отправляется на войну. Впрочем, печальная судьба постигла многих российских призывников, которые несли службу на "Москве" — по некоторым данным, более половины экипажа крейсера могли составлять именно срочники.

В Минобороны рф же информацию всячески умалчивают, а любые попытки родственников разузнать информацию о своих детях, которые не выходят на связь уже почти месяц, заканчиваются неудачей. Некоторые, впрочем, получают "отписки" о том, что моряки "пропали без вести", чего, по мнению военного руководства, очевидно должно хватить для "успокоения нервов".

Напомним, что флагманский крейсер "Москва" подбили двумя украинскими ракетами "Нептун" еще 13 апреля. Не прошло и суток, как корабль затонул из-за серьезных повреждений корпуса. В россии же факт потопления признали не сразу, объяснив случившееся "чрезвычайным происшествием" на корабле, а также озвучив смехотворное число погибших. Однако при этом они признали смерть капитана судна.