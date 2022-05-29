Оккупанты несут большие потери, но продолжают наступление: где идут бои 29 мая (карта)

Юг и восток Украины становятся все "горячее"

Враг продолжает атаки на Донбассе, оккупанты пытаются получить стратегическое преимущество в боях, закрепившись в окрестностях Лимана. На том же направлении усиливает группировку войск и шутрмует авиацией возле села Диброва.

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг атакует также еще на нескольких направлениях.

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С помощью ракет, артиллерии и с привлечением средств радиоэлектронной борьбы враг наступает на Донецком направлении. Увеличилось количество авиации.

Штурм Северодонецка продолжается, врага удалось отбросить на прежние позиции и нанести ему урон в районе Бобрового. Устиновка под авиаударами оккупантов.

Карта боев на Северодонецком и Лиманском направлениях

Бахмутское направление также под огнем — враг пітается улучшить тактическое положение, штурмовал с минометами и артиллерией в районе Владимировки, Васильевки, Камішевахи, Мироновки. Без успешно — после потерь оккупанты отошли. Возле Яковлевки нанесли авиаудары.

Безуспешным было также наступление врага на Авдеевском направлении. При поддержке артиллерии россияне пытались атаковать возле Каменки и Веселого.

Южнобужское направление стоит отметить отдельно — здесь украинские силы отбросили врага. После украинского наступления оккупанты не только понесли потери, но и заняли оборону в неудобном месте в районе Костромки Херсонской области. Стягивает резервы.

Костромка отмечена на карте вблизи и в перспективне на оккупированный юг

Также в Генштабе отметили свидетельства потерь оккупантов не только в боях. Так называемые санитарные потери (раненные и больные солдаты, которые нуждаются в медпомощи более чем на сутки) вызвали поиски возможности для лечения. Стало известно, что в Крыму для обеспечения койко-мест для раненных перестали принимать гражданское населения, а также собирают донорскую кровь.

Пытаются враг восполнить и технические потери — снимает с хранения старое вооружение и тяжелую технику, в частности, танки Т-62 и БМП-1. О прибытии таких танков в Мелитополь сообщалось ранее.

Как уже писал "Телеграф", ситуация на востоке сложная, но согласно картам боевых действий, украинские силы обороны врагу взять в кольцо не удается. Основная цель россиян — Северодонецк. Город в руинах, но его захват может послужить одной из главных целей кремля.