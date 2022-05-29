россия воюет не с ВСУ, а с гражданскими: Шмыгаль озвучил печальное доказательство

Россияне проводят геноцид украинцев

Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с ВСУ.

Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии для "BBC News Україна".

Шмыгаль считает, что рф сознательно уничтожает украинский народ, а "специальная военная операция" направлена в первую очередь против мирных жителей Украины. Премьер рассказал, что количество жертв войны среди гражданских в десятки раз превышает количество жертв среди военных, а это говорит о том, что рф осуществляет геноцид украинцев. По мнению Шмыгаля, россияне таким образом хотят посеять страх в Украине, а также создать волну беженцев, с которой не справилась бы Европа.

"Количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертв среди военных. Это доказывает то, что российская армия и россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", – заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают штурмовать Северодонецк.

Напомним, в рф на высоком уровне заявили, что не планировали брать Киев. В МВД считают, что повторное наступление войск рф на столицу Украины в данный момент невозможно, хотя российские СМИ сообщают об обратном.