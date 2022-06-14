Укр

Враг снова наступает на Харьковщине, но "забуксовал" на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинский снайпер Новость обновлена 14 июня 2022, 06:52
Украинский снайпер

Идут активные бои на востоке и юге страны

Ситуация в Харьковской области осложнилась — враг пытается наступать к северо-востоку от областного центра. Частично ему это удается. Продвигаются оккупанты и в Северодонецке, вытеснив украинских защитников на окраину города и разрушив последний мост. Отмечается, что украинские военные не окружены.

В районе Попасной и Бахмута российские атаки по земле были менее успешны. Согласно данным Института изучения войны, оккупантам не удалось перерезать наземные логистические линии.

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Враг пытался наступать на юго-восток от Изюма и севернее Славянска, чем по мнению исследователей создают условия для штурма Северска и наземных логистических линий к Лисичанску. На юге продолжаются бои на Херсонщине за Давыдов Брод.

Карта боев в Украине
Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: российским оккупантам не удается захватить город. Бои продолжаются, взорван третий мост из города. У росвойск — артиллерийское преимущество. Канал для подкрепления у украинских военных есть, но гражданскому населению сложнее — из-за разрушения моста проведение эвакуации и провоз гуманитарной помощи невозможен. Враг пытался также наступать в районе Метелкино (4 км восточнее города).

Карта боев вокруг Северодонецка
Карта боев вокруг Северодонецка

Оккупанты атаковали южнее Лисичанска, пытаются прорваться к дорогам: штурмовали Врубовку на трассе Лисичанск Бахмут, в районе Золотого, где идёт дорога в Лисичанск. Бои в Тошковке продолжаются, хотя коллаборанты уже заявляли про ее захват.

Враг пытался наступать со стороны Изюма на юго-восток и севернее Славянска, в районе Лимана штурмов не было. Исследователи предположили, что росвойска стремятся создать условия для атаки на Северск и населенные пункты северо-западнее Лисичанска в следующие две недели.

В районе Авдеевки наступления врага не было, а украинским военным удалось отодвинуть линию фронта на 15 км.

Харьков

россия снова пытается наступать на северо-востоке от Харькова, враг закрепился на окраине Избицкого. В Цуповке и Великих Проходах идут бои. Эти населенные пункті находятся западнее и восточнее трассы Харьков-Белгород. Харьков снова серьезно обстреливают из РСЗО. Напомним, что доказательства использования кассетных бомб и дистанционных мин против мирных жителей опубликовали Amnesty International.

Карта боев вокруг Харькова
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Украинские силы продолжают атаковать оккупантов на восточном берегу реки Ингулец в Херсонской области. Бои идут в окрестностях Давыдового Брода. Населенный пункт важен, ведь он является одним из этапов российской наземной коммуникации. Оккупанты увеличили количество войск возле границы Днепропетровской и Херсонской областей. В Запорожской области вблизи Донеччины, украинская артиллерия обстреляла российские склады горючего и боеприпасов.

Карта боев на юге Украины
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что российское военное нашествие унесло жизни 12 тысяч мирных украинцев, часть из них до сих пор не опознана. В Офисе президента тем временем озвучили условие начала мирных переговоров с россией.

Теги:
#Карта #Война #Карты