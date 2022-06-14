Враг снова наступает на Харьковщине, но "забуксовал" на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Идут активные бои на востоке и юге страны

Ситуация в Харьковской области осложнилась — враг пытается наступать к северо-востоку от областного центра. Частично ему это удается. Продвигаются оккупанты и в Северодонецке, вытеснив украинских защитников на окраину города и разрушив последний мост. Отмечается, что украинские военные не окружены.

В районе Попасной и Бахмута российские атаки по земле были менее успешны. Согласно данным Института изучения войны, оккупантам не удалось перерезать наземные логистические линии.

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Враг пытался наступать на юго-восток от Изюма и севернее Славянска, чем по мнению исследователей создают условия для штурма Северска и наземных логистических линий к Лисичанску. На юге продолжаются бои на Херсонщине за Давыдов Брод.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: российским оккупантам не удается захватить город. Бои продолжаются, взорван третий мост из города. У росвойск — артиллерийское преимущество. Канал для подкрепления у украинских военных есть, но гражданскому населению сложнее — из-за разрушения моста проведение эвакуации и провоз гуманитарной помощи невозможен. Враг пытался также наступать в районе Метелкино (4 км восточнее города).

Карта боев вокруг Северодонецка

Оккупанты атаковали южнее Лисичанска, пытаются прорваться к дорогам: штурмовали Врубовку на трассе Лисичанск Бахмут, в районе Золотого, где идёт дорога в Лисичанск. Бои в Тошковке продолжаются, хотя коллаборанты уже заявляли про ее захват.

Враг пытался наступать со стороны Изюма на юго-восток и севернее Славянска, в районе Лимана штурмов не было. Исследователи предположили, что росвойска стремятся создать условия для атаки на Северск и населенные пункты северо-западнее Лисичанска в следующие две недели.

В районе Авдеевки наступления врага не было, а украинским военным удалось отодвинуть линию фронта на 15 км.

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Харьков

россия снова пытается наступать на северо-востоке от Харькова, враг закрепился на окраине Избицкого. В Цуповке и Великих Проходах идут бои. Эти населенные пункті находятся западнее и восточнее трассы Харьков-Белгород. Харьков снова серьезно обстреливают из РСЗО. Напомним, что доказательства использования кассетных бомб и дистанционных мин против мирных жителей опубликовали Amnesty International.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Украинские силы продолжают атаковать оккупантов на восточном берегу реки Ингулец в Херсонской области. Бои идут в окрестностях Давыдового Брода. Населенный пункт важен, ведь он является одним из этапов российской наземной коммуникации. Оккупанты увеличили количество войск возле границы Днепропетровской и Херсонской областей. В Запорожской области вблизи Донеччины, украинская артиллерия обстреляла российские склады горючего и боеприпасов.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что российское военное нашествие унесло жизни 12 тысяч мирных украинцев, часть из них до сих пор не опознана. В Офисе президента тем временем озвучили условие начала мирных переговоров с россией.