Макрон признался, что согласовывает звонки путину с Зеленским: как это "работает"

Зеленский считает, что с путиным не о чем говорить

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Киев рассказал, что перед каждым звонком президенту россии владимиру путину "получает разрешение" на эти контакты от украинского лидера Владимира Зеленского.

"Телеграф" узнал некоторые детали о том, как происходит этот процесс.

"Каждый раз перед звонком путину Макрон действительно звонит по телефону Зеленскому. Схема примерно следующая: они обсуждают текущие проблемы, а потом Макрон может сказать, что-то вроде: то может я позвоню владимиру путину? На что Зеленский говорит: звони, но я считаю, что с ним не о чем говорить. То есть формально разрешений никто не дает, но…", — отметил источник.

Во время пресс-конференции с европейскими лидерами Владимир Зеленский также отметил, что "ни один человек самостоятельно не сможет остановить путина, для этого нужна консолидация усилий".

Отметим, что президент Франции Макрон постоянно общается с путиным по телефону, что уже стало причиной многих шуток и мемов. Представители польских властей публично выражают недовольство действиями Макрона из-за отсутствия результатов этих контактов.