Зеленский указал на виновника газового кризиса в Европе

Зеленский считает, что Европа должна переходить к жизни без российского газа

В четверг 16 июня, на 113-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины затронул тему газовой зависимости Европы от россии.

Об этом глава государства рассказал в традиционном видеообращении к нации, передает YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский заявил, что россия специально ограничила поставки газа в Европу, чтобы ударить по жителям континента. Президент Украины отметил, что обострение ситуации на газовом рынке неслучайно и является аргументом в пользу отказа от российского газа.

"Считаю, что совсем неслучайно именно сегодня было обострение ситуации с газом в Европе. Цена вновь прыгнула. Россия специально ограничила поставку, чтобы навредить всем в Европе, чтобы ударить по европейцам. "Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытался заковать Европу. Это еще один аргумент в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости", — заявил президент.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон согласовывает звонки главе кремля владимиру путину с Зеленским. Отметим, на днях президент Украины собрал ставку главнокомандующего из-за угрозы нападения со стороны Беларуси.