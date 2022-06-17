Фото напуганных Шольца и Макрона в Киеве стали трендом сети: лучшие приколы и мемы

Визит в столицу Украины открыл глаза европейцам на то, что такое война

В четверг, 16 июня, Украина уже 113-й день воевала за свою независимость от агрессора, и этот день стал историческим, — знаковый визит в Киев совершили президенты Франции и Румынии Эмманюэль Макрон и Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Но не обошлось без казусов: во время их совместной пресс-конференции в небе послышался сильный гул, и реакция иностранцев на него сильно повеселила украинцев.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов успел снять на фото лица Макрона и Шольца, а также спокойного президента Украины Владимира Зеленского, — и эти снимки завирусились в социальных сетях.

Когда в небе что-то зашумело, Макрон и Шольц сняли наушники и прислушались, смотря в небо. На их лицах можно увидеть если не страх, то по крайней мере настороженность и опаску.

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Французский лидер оглянулся с опаской

Насторожился и немецкий канцлер

Зеленский же отреагировал спокойно, — спустя почти четыре месяца войны, после попытки штурма Киева и ряда ракетных обстрелов можно ко всякому привыкнуть.

Украинский лидер и бровью не повел

Стоит заметить, что сравнение лиц политиков весьма показательно.

Фото уже растащили на мемы

В социальных сетях быстро растиражировали снимки, особенно популярны они стали в TikTok.

"Зеленский, — кремень", "Еще гости сегодня слышали сирены, тоже хорошо", "Вова уже привык, а "партнеры" на стреме", "Какая выдержка у нашего президента!", "Как они сразу свое "беспокойство" напрягли", "Может теперь что-то дойдет…", "Наш и глазом не моргнул", "Памперсы надели?", — среди прочего, пишут в комментариях в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", в рамках своего визита Макрон, Шольц и Драги посетили разбитый войной Ирпень.