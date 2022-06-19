Будет ли НАТО воевать вместе с Украиной: военный эксперт рассказал об интересном решении

Некоторое количество бойцов из стран НАТО уже воюют за Украину против россии.

Несмотря на то, что отдельные государства-партнеры Украины, и блок НАТО в войну с россией на украинской стороне не выступят, все же есть способ, с помощью которого бойцы стран-членов Альянса таки помогут Украине защитить свою землю и независимость, и оно уже в некоей мере реализуется — это добровольцы.

Такое мнение высказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Он напомнил, что нынешнее руководство и НАТО, и США не раз заявляли, что не намерены вступать в российско-украинскую войну.

"Исходя из основных постулатов Североатлантического альянса как исключительно оборонного блока, вариантов, что какое-то из государств-членов вступит в борьбу на стороне Украины – нет", — сказал Сергей Грабский.

Вместе с тем, он напомнил, что это не мешает НАТО поддерживать консолидированную позицию по обеспечению территориальной целостности, свободы и независимости Украины всеми способами, в том числе – поставками вооружений, боеприпасов, военной техники, материальных средств и так далее.

Сергей Грабский также добавил, что есть негласное (или полугласное) разрешение добровольцам, в том числе из стран-членов НАТО, принимать участие в отражении российской агрессии на стороне Украины.

"Но говорить о том, что какая-то из стран НАТО под своим флагом вступит на стороне Украины в войну против россии – на сегодняшний день не приходится", – резюмировал он.

Как сообщалось, 7 июня в центре Киева американец Райан Рус вывесил флаги 53 стран, граждане которых воюют в Украине против российских оккупантов.