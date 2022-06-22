Шольц оценил вероятность переговоров Украины и рф: "россия верит в продиктованный мир"

Немецкий политик заявил, что будет и дальше поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, недавно находившийся в Украине с официальным визитом, не видит перспективы мирных переговоров Украины с россией.

Как передает немецкое издание Der Tagesspiegel, позиция ФРГ по отношению к российским властям будет оставаться неизменной, пока путин не признает своего провала.

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"Мы далеки от переговоров между россией и Украиной. россия верит в продиктованный мир. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в частности, давать большое количество оружия", — заявил немецкий канцлер.

Он добавил, что позиция Германии в отношении россии будет оставаться жесткой и страна будет неукоснительно соблюдать взятый курс — вводить санкции, поставлять Украине оружие и финансово поддерживать нашу страну.

"Пока Путин наконец-то не признает своего колоссального просчета", — отметил Шольц.

Канцлер Германии подтвердил тот факт, что немецкие артиллерийские установки Panzerhaubitz 2000 сейчас находятся в Украине. И в дальнейшем наша страна получит оружие, необходимое ей для защиты от россии.

"Украина получает оружие, которое ей особенно нужно на нынешнем этапе войны. Германия поставляет оружие — "сегодня и в будущем"", — сказал Шольц.

По его словам, кроме Panzerhaubitze 2000, Украина также получит системы залпового огня MARS-2, зенитные самоходные установки Gepard и IRIS-T. Все три вида вооружения – это дальнобойная и очень точная артиллерия, о которой просила Украина.

Немецкий политик резюмировал, что партнерство с империалистической путинской россией немыслимо в обозримом будущем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что говорили Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис во время официального визита в Украину.