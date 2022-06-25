С обеспечением армии у нас не то что беда, у нас провал - волонтер

Украинская легкая промышленность физически не в состоянии закрыть потребности ВСУ в обмундировании, говорит волонтер

Спустя четыре месяца широкомасштабного российского вторжения в Украину ситуация с обеспечением украинских солдат находится в крайне плохом состоянии и если уже сейчас не начать предпринимать нужные шаги, в перспективе лучше не станет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала волонтер Дана Яровая.

"С обеспечением у нас не то что беда, у нас провал. Я такого не помню в 2014 году, потому что, во-первых, бойцов было меньше, во-вторых, вся индустрия работала", — сказала она.

В качестве примера волонтер привела ситуацию с летней формой.

"По контракту, заключённому Министерством обороны ещё в апреле, они только полторы недели назад получили комплект летней формы на испытание. Поэтому летнюю форму мы получим в следующем сезоне. Что будет по зимней амуниции — мне даже страшно представить", — сказала Дана Яровая.

В этом контексте она констатировала, что в Украине большие проблемы с лёгкой промышленностью: физически нет производств.

"Например, одно мое (производство — ред.) в Чернигове уничтожено, швеи уехали в Европу. В Польше швея получает 10 евро за час, в Германии от 15 евро", — рассказала волонтер.

Она отметила, что вся отрасль легкой промышленности Украины взяла заказ всего на 200 тысяч зимних курток для ВСУ, и это учитывая то количество уже мобилизованных и количество, которое ещё будет призвано в армию в будущем.

В этом контексте она призвала Минобороны Украины "шевелиться", ведь силами волонтеров закрыть потребности ВСУ по обеспечению предстоящей зимой не получится.