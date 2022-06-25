Война — день 122: отход ВСУ от Северодонецка, прорыв на Херсонщине

Оперативно о главном за 25 июня

На протяжении 122 дней украинские войска ведут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Сложнее всего ситуация для ВСУ на Северодонецком направлении, где наши войска отступают из разрушенного города, чтобы занять более выгодные для обороны рубежи. В Минобороны Украины сделали по этому поводу важное объявление, а в США оценили ситуацию в регионе. Бои на Донбассе продолжаются, и кое-где захватчики имеют успех, а на юге страны ВСУ сумели выбить россиян с укрепленных позиций на одном из направлений. Украинская разведка считает, что россия с помощью террора на территории Беларуси может втянуть александра лукашенко в войну.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 25 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове раздаются мощные взрывы.

Со сводкой новостей за среду, 22 июня, можно ознакомиться в нашем материале: "Война — день 119: тревожные новости с Востока, продвижение ВСУ на Юге".

Важная информация за четверг, 23 июня, доступна нашей статье: "Война — день 120: оккупанты варварски обстреливают города, тяжелая ситуация под Северодонецком".

С главными новостями прошлого дня, 24 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за пятницу: "Война — день 121: Украина отступает от Северодонецка, а под Херсоном наступил перелом".