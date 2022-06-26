Освобождает ли белый билет от мобилизации - ответ юристов

В Украине идет условная "вторая" волна мобилизации, когда предпочтение отдают людям с военным опытом

В Украине продолжается мобилизация, которая будет длиться до тех пор, пока украинской армии и другим военным силам нужно будет пополнять ряды из-за российского вторжения. Часть людей приходит добровольно, а часть — вызывают повестками. При этом прийти она может и обладателю так называемого "белого билета".

Военный билет — военно-учетный документ, который может предусматривать полное или частичное освобождение от военной службы, но он не является панацеей от мобилизации. Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Дмитрий Цыплицкий основатель и управляющий Адвокатского бюро "Дмитрия" Цыплицкого". Он отметил, что военно-врачебная комиссия может определить три типа "годности" к военной службе — ограничено годен, непригоден в мирное время, но ограничено в военное и полностью непригоден со снятием с учета.

От мобилизации освобождается только третья категория, а те, кто годен ограничено могут быть призваны по мобилизации. Но повестку могут получить все военнообязанные, вне зависимости от наличия "белого билета", рассказывает НВ адвокат юридической компании "Миллер" Алексей Носов. Она может быть направлена для проверки данных о человеке. Необходимо будет явиться в военкомат и подтвердить снятие с воинского учета.

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Кроме людей с "белым билетом" во время мобилизации в ряды армии не могут привлечь часть категорий граждан, включая тех, кто ухаживает за недееспособным человеком и заменить его некому.

Ранее "Телеграф" писал, в каких условиях могут вручить повестку и могут ли вызвать в военкомат телефонным звонком.