"Украинцы собирают деньги на ядерную бомбу": в россии занервничали из-за шутки бойца ВСУ
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В рф цепляются за любую возможность, чтобы обвинить Украину
После ошеломительного успеха в сборе средств на "Байрактары", который организовал волонтер и шоумен Сергей Притула, в россии заявили, что теперь украинцы собирают деньги на ядерную бомбу.
Об этом написал пропагандистский ресурс "Царьград" со ссылкой на шуточный пост бойца ВСУ Ростислава Тимчука в Instagram.
Ростислав опубликовал в сторис картинку-шутку про якобы сбор средств Фондом Притулы на ядерное оружие, где было написано: "Собираем на ядерное оружие от народа Украины! Каждые 7 гривен важны". В шуточном посте конечно же не было реквизитов для перечисления средств.
В рф на полном серьезе написали про эту публикацию украинского бойца статью под названием: "Киев в отчаянии. Украинцы начали собирать донаты на ядерную бомбу". В "материале" автор даже порассуждал на тему потенциальной покупки ядерной бомбы.
Напомним, 25 июня оккупанты нанесли удар по ядерной подкритической установке "Источник нейтронов" в Харькове.
Ранее сообщалось, что в Польше предложили вернуть Украине ядерное оружие. Это заявление вызвало истерику в россии.