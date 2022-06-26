"Украинцы собирают деньги на ядерную бомбу": в россии занервничали из-за шутки бойца ВСУ

В рф цепляются за любую возможность, чтобы обвинить Украину

После ошеломительного успеха в сборе средств на "Байрактары", который организовал волонтер и шоумен Сергей Притула, в россии заявили, что теперь украинцы собирают деньги на ядерную бомбу.

Об этом написал пропагандистский ресурс "Царьград" со ссылкой на шуточный пост бойца ВСУ Ростислава Тимчука в Instagram.

Ростислав опубликовал в сторис картинку-шутку про якобы сбор средств Фондом Притулы на ядерное оружие, где было написано: "Собираем на ядерное оружие от народа Украины! Каждые 7 гривен важны". В шуточном посте конечно же не было реквизитов для перечисления средств.

Ростислав Тимчук пошутил в сети

В рф на полном серьезе написали про эту публикацию украинского бойца статью под названием: "Киев в отчаянии. Украинцы начали собирать донаты на ядерную бомбу". В "материале" автор даже порассуждал на тему потенциальной покупки ядерной бомбы.

На Царьграде написали статью про ядерное оружие после шутки бойца ВСУ

Напомним, 25 июня оккупанты нанесли удар по ядерной подкритической установке "Источник нейтронов" в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Польше предложили вернуть Украине ядерное оружие. Это заявление вызвало истерику в россии.