Останки оккупанта поместились в коробочку: фото похорон в россии повеселело сеть

Все, кто придет с оружием на украинскую землю, в ней и останется, даже если частично

Оккупационная армия россии, которая пришла с войной в Украину 124 дня назад, продолжает нести серьезные потери в бою с украинскими защитниками. Россияне теряют не только свою боевую технику, которая в последние недели непрерывно стягивает на Луганское направление, но и личный состав, что не может не радовать украинцев.

Недавно в россии похоронили еще одного русского захватчика, который простился с жизнью на землях нашей Родины. Все бы ничего, однако хоронить оккупанта пришлось не в обычном гробу, а в маленькой коробочке. Судя по фото прощальной церемонии, быстро распространяющейся по просторам сети, можно лишь догадываться, в каком состоянии вражеский солдат вернулся домой.

"Приехал в Украину без приглашения – вернулся домой в виде коробочки. Хороший россиянин – тот, кого легко упаковать бандеролью", – говорится в тексте публикации.

Так теперь хоронят российских захватчиков, которые приходят с оружием на украинские земли

В комментариях под публикацией пользователи сети саркастически шутят, мол, очень хорошая коробочка, побольше бы таковых. Кое-кто заметил, что выглядит так называемый "гроб" очень "прикольно", а самое главное — компактно, ведь места много не занимает.

Есть и такие, кто возмутительно спрашивает: зачем вообще нужно было ехать в Украину? Большинство же отмечает, что так будет с каждым оккупантом, который придет на украинскую землю с оружием.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме "пешек" российской армии, в боях с украинскими защитниками погибают и высокопоставленные кафиры. В частности, недавно российская армия потеряла командира батальона так называемой "народной милиции днр" с позывным "Пуля".