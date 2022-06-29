Укр

"Заплатит тройную цену": Кислица объяснил, какие последствия угрожают миру, если россию не остановить уже сейчас

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сергей Кислица Новость обновлена 29 июня 2022, 13:44
Сергей Кислица

По словам Кислицы, в противном случае уже через 5, 6, 7 лет мир снова станет жертвой агрессии россии

россия представляет глобальную угрозу всему миру, если не будет привлечена к ответственности за военную агрессию против Украины, которая длится уже 126 дней подряд.

Об этом в интервью для издания "Украинская правда" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отметив, что трибунал над россией должен состояться, ведь в противном случае край этой глобальной угрозы положен не будет.

"Мое мнение более широкого политического плана состоит в том, что без привлечения россии к ответственности не будет пресекаться этой глобальной угрозе. Поэтому трибунал, суд, механизм компенсации – чрезвычайно важны для того, чтобы хоть как-то компенсировать украинским гражданам причиненный ущерб. И гражданских, и военных — не вернешь, но речь идет и о значительных убытках, нанесенных войной, убытках материального плана", — пояснил он.

Кислица добавил, что даже если Украина разгромит рф в военном плане, то все равно через 5, 6 или 7 лет мир снова столкнется с российской агрессией, став ее жертвой. Он убежден, что мир должен остановить агрессора уже сейчас, потому что в будущем придется платить тройную цену.

"На глобальном уровне — и об этом я говорю каждый день с партнерами, и многие из них меня поддерживают — если не будет разорван этот круг, этот цикл безответственности, даже если россия будет разгромлена в военном плане на территории Украины, мир и дальше будет жить в условиях постоянной угрозы со стороны рф. А в ближайшем будущем, то есть через 5, 6, 7 лет, мир снова станет жертвой агрессии, но это будет агрессия высшего уровня, а не ту забавную, которую они типа делали, уволят генералов-дегенератов, найдут умелых генералов, вооружится и нанесут удар. И тогда мир будет платить тройную цену", – прокомментировал свое видение ситуации дипломат.

В заключение Кислица подчеркнул, что привлечение российской федерации к ответственности за ее кровавые преступления в Украине является очень важным процессом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает уничтожать мирные украинские города, убивать гражданских людей и снова стягивать войска на Харьковское направление и на Донбасс.

Также следует напомнить, что НАТО уже на следующем саммите планирует придать россии новый статус, официально признав ее "угрозой коллективной безопасности".

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#Россия #Война #Ответственность #Сергей Кислица