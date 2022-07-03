"Новая российская тактика": в Германии дали тревожный прогноз насчет войны в Украине

Россияне могут усилить обстрелы жилых кварталов украинских городов

Бомбардировки жилых кварталов Киева и других украинских городов могут стать новой российской тактикой ведения войны с Украиной, полномасштабная стадия которой длится уже 130 дней.

Об этом пишет Der Spiegel в номере за воскресенье, 3 июля.

Издание отмечает, что Киев обвиняет москву в умышленном нанесении ударов по жилым кварталам, "чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров". Для этого россия использует устаревшие модели ракет, которые нельзя назвать высокоточными.

Spiegel, ссылаясь на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, отмечает, что усмотривает в действиях армии рф общие изменения в ведении боевых действий. Подоляк отметил, что москва "бесчеловечными ударами" по жилым кварталам не добьется своих целей.

"Это новая российская тактика: атаковать жилые районы и оказывать давление на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Это не сработает", — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске уничтожены и повреждены много зданий, россияне продвигаются вглубь города.

Напомним, в ночь на 3 июля рф нанесла удар по очередной базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.