Зеленский все пропускает через себя: Ким рассказал, как война изменила президента

Глава государства проявляет выдержку и силу

Война накладывает отпечаток не только на страну, но и на ее жителей и руководство. Весной многие обсуждали, насколько постарел Зеленский с начала вторжения. Война продолжается, как и изменения в президенте.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился своими наблюдениями с "Украинской правдой". Владимир Зеленский недавно приезжал в Николаев и Ким отметил, что на президента возложена большая ответственность.

Настоящий президент не может не изменится, когда в стране война, считает Ким. Он уверен, что Зеленский очень переживает за происходящее в стране и пропускает через себя. Ким характеризует президента как более уставшего, и намного более четкого, с самовыдержкой и силой, но также видно, что он президент воюющей страны.

Оценил Ким также и причины ракетных ударов по Николаеву, которые россия наносит почти каждый день. Глава Николаевщины отметил, что это проявление террористического характера россии.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский вмешался в ситуацию с резонансным заявлением Генштаба Украины об необходимости разрешения для выезда за границы области мужчинам.