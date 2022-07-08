"Требуем праздничный салют по Крымскому мосту": сеть поздравляет Залужного мемами и шутками

Руководителя украинской армии просят побыстрее победить российских оккупантов

В пятницу, 8 июля, свой 49-й день рождения празднует одна из главных личностей Украины в нынешнее военное время — генерал, руководитель Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. "Телеграф" уже рассказывал наиболее интересные факты из жизни главного военнослужащего страны, а теперь же решил поделиться лучшим народным творчеством на тему личного праздника Залужного.

Украинцы, как и обычно, проявили огромную фантазию: вытащили из загашников немало старых мемов и наделали новых, а также вдоволь нашутились насчет вероятных подарков для Валерия Федоровича. Надеемся, что наша небольшая подборка лишь поднимет вам настроение, а также вдохновит и на собственное творчество.

Часто Валерия Залужного изображают как героя, побеждающего кого-то из известнейших российских политиков. Так, противниками нашего главкома уже побывали и диктатор владимир путин, и глава минобороны рф сергей шойгу. Во всех поединках Залужный вышел, конечно же, победителем! Также, как это будет и в реальности.

Иногда к нему присоединяются и другие известные политические фигуры Украины. К примеру, министр обороны Украины Алексей Резников.

Также генерала нередко изображают как довольно серьезного и не знающего милосердия к российским оккупантам военнослужащим. Несмотря на то, что Украина придерживается правилам ведения войны, порой очень хочется, чтобы наши парни были именно безжалостны в своем уничтожении врага.

Стоит отметить, что Валерий Залужный — хорошее предупреждение для многих иностранных политиков, которые могут хотеть договориться с путиным. У нашего главнокомандующего единственная цель. И это победа.

А на самом деле Залужный — тот еще котик. И это подмечают не только обычные украинцы, но и различные художники, вдохновляющиеся отдельными снимками генерала для своих работ.

Ну и куда же без различных поздравлений от благодарных за защиту граждан Украины?

А под конец нашей сборки мы добавим немного музыки, ведь праздник не может быть без песни. В особенности, если она посвящена имениннику.

К слову, стоит пожелать ему исполнения заветных мечтаний. Одно из них — проехаться на военной техники посреди Красной площади в Москве. Надеемся, что после победы Валерию Залужному удастся это сделать!