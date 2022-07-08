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"Требуем праздничный салют по Крымскому мосту": сеть поздравляет Залужного мемами и шутками

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Многая лета, Валерий Федорович! Новость обновлена 08 июля 2022, 13:26
Многая лета, Валерий Федорович!

Руководителя украинской армии просят побыстрее победить российских оккупантов

В пятницу, 8 июля, свой 49-й день рождения празднует одна из главных личностей Украины в нынешнее военное время — генерал, руководитель Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. "Телеграф" уже рассказывал наиболее интересные факты из жизни главного военнослужащего страны, а теперь же решил поделиться лучшим народным творчеством на тему личного праздника Залужного.

Украинцы, как и обычно, проявили огромную фантазию: вытащили из загашников немало старых мемов и наделали новых, а также вдоволь нашутились насчет вероятных подарков для Валерия Федоровича. Надеемся, что наша небольшая подборка лишь поднимет вам настроение, а также вдохновит и на собственное творчество.

Часто Валерия Залужного изображают как героя, побеждающего кого-то из известнейших российских политиков. Так, противниками нашего главкома уже побывали и диктатор владимир путин, и глава минобороны рф сергей шойгу. Во всех поединках Залужный вышел, конечно же, победителем! Также, как это будет и в реальности.

Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения

Иногда к нему присоединяются и другие известные политические фигуры Украины. К примеру, министр обороны Украины Алексей Резников.

Валерий Залужный день рождения

Также генерала нередко изображают как довольно серьезного и не знающего милосердия к российским оккупантам военнослужащим. Несмотря на то, что Украина придерживается правилам ведения войны, порой очень хочется, чтобы наши парни были именно безжалостны в своем уничтожении врага.

Валерий Залужный день рождения

Стоит отметить, что Валерий Залужный — хорошее предупреждение для многих иностранных политиков, которые могут хотеть договориться с путиным. У нашего главнокомандующего единственная цель. И это победа.

Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения

А на самом деле Залужный — тот еще котик. И это подмечают не только обычные украинцы, но и различные художники, вдохновляющиеся отдельными снимками генерала для своих работ.

Валерий Залужный день рождения

Ну и куда же без различных поздравлений от благодарных за защиту граждан Украины?

Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения
Валерий Залужный день рождения

А под конец нашей сборки мы добавим немного музыки, ведь праздник не может быть без песни. В особенности, если она посвящена имениннику.

К слову, стоит пожелать ему исполнения заветных мечтаний. Одно из них — проехаться на военной техники посреди Красной площади в Москве. Надеемся, что после победы Валерию Залужному удастся это сделать!

Теги:
#Генерал #Главнокомандующий #ВСУ #Валерий Залужный