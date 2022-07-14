Отмена статуса ВПЛ: когда это нужно и что будет, если не сделать этого

Статус ВПЛ нужно отменять при двух условиях

Многие украинские семьи из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу или временно найти убежище в центральных или западных регионах Украины, где относительно безопаснее. По данным ООН, это треть от населения страны. Оставшиеся в пределах Украины могли получить статус внутренне перемещенного лица и претендовать на выплаты от государства. Но некоторые люди решили вернуться в свои дома или уехать дальше, за границу.

В Украинском Хельсинкском союзе объяснили, что в таком случае статус ВПЛ нужно отменять, а получение выплат при возвращении домой может привести к материальным потерям. Лишние деньги могут взыскать через суд.

Что нужно, чтобы отменить статус ВПЛ

В Украине сообщить об изменении места жительства можно двумя работающими путями:

по месту получения справки

по возвращении на место жительства.

Среди запланированных улучшений возможность сообщить о своем фактическом месте жительства через "Дию", но пока она еще не работает.

По закону, ВПЛ должно сообщить о любом изменении места фактического проживания заранее в подразделение соцзащиты. При смене места жительства на это дается 10 дней – сообщается в территориальное подразделение по новому адресу, при возвращении – за три дня до выезда там, где получали справку о статусе. Решения об отмене действия справки ВПЛ в последнем случае должны выдать лицу или отправить по адресу.

Если этого не сделать могут возникнуть проблемы: по возвращению на место жительства местный отдел соцзащиты может отказать в снятии с учета (в Хельсинкском союзе советуют брать письменный отказ и идти к юристам), а при получении в дальнейшем средств как ВПЛ — выплаченные средства будут взиматься добровольно или через суд. Отметим, что если у ВПЛ жилье разрушено — лицо имеет право на продление выплат на проживание.

Ранее "Телеграф" объяснял — кто и как может стать на учет как ВПЛ и претендовать на государственную помощь на проживание. Правительством также готовятся новые послабления для лиц, вынужденных жить в местах компактного проживания ВПЛ.