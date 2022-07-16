Скандал с ограничениями на поездки по стране: Минобороны показало важный документ

На выезд из области не нужно разрешение военкома

Недавно украинцев всколыхнула новость, что мужчинам для поездок по Украине понадобится специальное разрешение от военного комиссариата, однако это уже не нужно.

В Минобороны письменно подтвердили, что отменили порядок, по которому на выезд из области нужно разрешение военкома. Ответ министерства опубликовал нардеп Александр Федиенко.

Отмечается, что по решению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, этот порядок дорабатывается "с учетом изменений к законодательным актам".

При этом нардеп обращает внимание на то, что гражданам Украины нужно читать и знать законы, а также открывать военный билет, где четко указана процедура по поводу перемещения.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить порядок по выдаче разрешений на передвижение военнообязанных украинцев внутри страны. Главе государства не понравилось, что решение о введении этих справок принималось без него.